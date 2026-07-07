Concierto de Luis Fercán en Solportiño

Una pasada edición de Solportiño Archivo

Luis Fercán actuará el martes 18 de agosto en una nueva edición de Solportiño, que vuelve a convertir a La Tita Rivera O Portiño en uno de los escenarios más especiales de la ciudad con una nueva edición del ciclo de conciertos que combina música en directo y puestas de sol.

Los conciertos, de acceso gratuito, se celebrarán a las 19.30 horas, un horario pensado para disfrutar de un tardeo tranquilo, con buen ambiente y espectaculares vistas al océano Atlántico.

Durante los días de concierto no se admitirán reservas, por lo que se recomienda acudir con antelación.

La terraza de La Tita Rivera O Portiño, situada en el Lugar Puerto de San Pedro, 2, ofrece un enclave privilegiado para contemplar la puesta de sol, convirtiéndose en el escenario natural perfecto para estas actuaciones al aire libre.