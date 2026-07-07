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Agenda

Concierto de Gauchito Club en el Solportiño

La cuarta edición de este ciclo regresa a La Tita Rivera con conciertos al atardecer

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Imagen promocional de Gauchito Club 
Cedida

El domingo 2 de agosto Gauchito Club será el encargado de abrir el ciclo de conciertos Solportiño, que regresa a La Tita Rivera O Portiño en su cuarta edición.

Los conciertos, de acceso gratuito, se celebrarán a las 19.30 horas, un horario pensado para disfrutar de un tardeo tranquilo, con buen ambiente y espectaculares vistas al océano Atlántico. 

Durante los días de concierto no se admitirán reservas, por lo que se recomienda acudir con antelación. 

La terraza de La Tita Rivera O Portiño, situada en el Lugar Puerto de San Pedro, 2, ofrece un enclave privilegiado para contemplar la puesta de sol, convirtiéndose en el escenario natural perfecto para estas actuaciones al aire libre. 

Fecha Iniciodomingo, 2 de agosto de 2026 19:30

LugarLa Tita Rivera O Portiño

Dirección Lugar Puerto de San Pedro, 2, 15011 La Coruña, España

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