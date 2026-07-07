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Agenda

Concierto de Drugos en Solportiño

De acceso gratuito, se celebrará en La Tita Rivera a las 19.30 horas

Una pasada edición de Solportiño
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Drugos cerrará Solportiño 2026 con una actuación el 25 de agosto en La Tita Rivera O Portiño enmarcado en el ciclo de conciertos que combina música en directo y puestas de sol.

Los conciertos, de acceso gratuito, se celebrarán a las 19.30 horas, un horario pensado para disfrutar de un tardeo tranquilo, con buen ambiente y espectaculares vistas al océano Atlántico.

Durante los días de concierto no se admitirán reservas, por lo que se recomienda acudir con antelación.

La terraza de La Tita Rivera O Portiño ofrece un enclave privilegiado para contemplar la puesta de sol, convirtiéndose en el escenario natural perfecto para estas actuaciones al aire libre.

Fecha Iniciomartes, 25 de agosto de 2026 19:30

LugarLa Tita Rivera O Portiño

Dirección Lugar Puerto de San Pedro, 2, 15011 La Coruña, España

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