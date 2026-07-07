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Concierto de Drugos en Solportiño
De acceso gratuito, se celebrará en La Tita Rivera a las 19.30 horas
Drugos cerrará Solportiño 2026 con una actuación el 25 de agosto en La Tita Rivera O Portiño enmarcado en el ciclo de conciertos que combina música en directo y puestas de sol.
Los conciertos, de acceso gratuito, se celebrarán a las 19.30 horas, un horario pensado para disfrutar de un tardeo tranquilo, con buen ambiente y espectaculares vistas al océano Atlántico.
Durante los días de concierto no se admitirán reservas, por lo que se recomienda acudir con antelación.
La terraza de La Tita Rivera O Portiño ofrece un enclave privilegiado para contemplar la puesta de sol, convirtiéndose en el escenario natural perfecto para estas actuaciones al aire libre.