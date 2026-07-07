Carlos Rivera en el Coliseum

Carlos Rivera, en una imagen promocional Cedida

Este viernes 10 de julio, a las 22.00 horas, en el Coliseum de A Coruña se presenta Carlos Rivera, con su nuevo espectáculo '¡Vida México!'.

El artista mexicano ofrecerá un espectáculo que celebra sus raíces, su trayectoria y su evolución con un show de gran formato en el que también se podrán disfrutar los éxitos que han acompañado sus dos décadas de carrera.

La gira llega al Coliseum en un momento especialmente significativo para el artista mexicano, impulsado por la presencia en radio de 'Mal Escrito', su dueto con Malú, y por su reciente participación en el homenaje a Raphael en los Latin Grammy.

El concierto ofrecerá la misma producción que el artista estrenará en la Monumental de México: un directo que combina nuevos sonidos, arreglos renovados y una puesta en escena que consolida a Rivera como una de las voces más reconocibles de la música latinoamericana.

Apertura de puertas a partir de las 20.30. Las entradas pueden adquirirse en ticketmaster.es