Concierto | The Stems en Mardi Gras 

El Beasto Tours: THE STEMS Cedida

Este martes 07 de julio, a las 21.00 horas, en la sala Mardi Gras se presenta 'The Stems', una leyenda del rock australiano. Formada en 1983, la banda fue una de las más representativas de la música de los 60 en la década de los 80.

Estará presente su cantante y guitarrista Dom Mariani, uno de los fundadores, junto con Julian Matthews, Dave Shaw y Davey Lane.

Su primer sencillo, 'Make You Mine', alcanzó gran éxito en las listas independientes australianas, pero no fue hasta 1985 cuando consolidaron su reputación con la publicación de 'Love Will Grow'.

Las entradas están a la venta a partir de los 22 euros.

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