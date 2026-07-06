Concierto José González

José González Cedida

El viernes 10 de julio, a las 21.00 horas, en el Palacio de la Ópera, en el marco del Ciclo Intermodal, actúa José González, uno de los intérpretes más cautivadores de la música contemporánea, en el que será su único concierto en Galicia de esta gira.

Cartel promocional José González Cedida

Con el lanzamiento de su nuevo álbum 'Against The Dying Of The Light' el 27 de marzo —anticipado por los sencillos “Pajarito” y el tema que da título al disco—, González regresa a los escenarios con nuevo material que amplía su sonido único.

Desde su debut revelación 'Veneer' (2003), que incluye el icónico 'Heartbeats', José González ha construido una reputación internacional a lo largo de más de dos décadas de aclamada composición y giras.

Los conciertos de José González se definen por la precisión, la calidez y la presencia: actuaciones donde el detalle sutil y el sonido expansivo coexisten, y donde el público es atraído a una atmósfera compartida y profundamente concentrada.