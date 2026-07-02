Imagen promocional del musical 'Hair' en el Fórum Metropolitano Cedida

Este sábado 4 de julio, en el Fórum Metropolitano, a las 19.30 horas, se presenta 'Hair', un musical para todo tipo de público organizado por la Asociación Galega de Teatro Musical.

La obra sigue a Claude y a su "tribu" de amigos hippies en una historia vibrante que celebra la libertad, la rebeldía y el amor frente a una guerra que pone el foco en la identidad, en la diversidad y en la responsabilidad individual ante los conflictos del mundo.

Un musical que más de medio siglo después, sigue siendo profundamente necesario y que nos hace cuestionarnos cuál es nuestro papel en la sociedad, con un montaje que revive el espíritu contestatario de la década de los 60, pero actualizado.

Las entradas están a la venta a partir de 7 euros en Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense.