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NADADORA + Sudden Ray Of Hope en Noites Do Porto

Nadadora
Nadadora

El festival Noites do Porto alcanza este año su sexta edición, consolidándose como una propuesta que reparte su programación por distintos puntos de A Coruña durante quince días de julio. Entre las actividades programadas en la sección de salas, el Garufa Club acogerá el próximo 3 de julio a las 20:30 horas la actuación de Nadadora. Este concierto supone el regreso a los escenarios de la banda tras quince años desde la publicación de su último trabajo, Luz, Oscuridad, Luz. La formación presenta ahora Mañana y Siempre, un álbum producido por Martí Perarnau que aborda temáticas como los reencuentros y las pérdidas, manteniendo la identidad sonora que caracterizó sus anteriores etapas. La banda, que ha formado parte de diversos festivales nacionales a lo largo de su trayectoria, retoma su actividad con este nuevo material que busca reflejar su madurez creativa actual.

Las entradas están disponibles en Ataquilla.com.

Fecha Iniciomiércoles, 3 de junio de 2026 20:30

LugarGarufa Club

Dirección Rúa Riazor, A Coruña, 15004 A Coruña, España

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