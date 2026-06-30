Concierto María José Llergo en el teatro Colón

María José LLergo Cedida

En el marco de Noites do Porto 2026, este jueves 02 de julio, a las 21 horas, se presenta María José Llergo, una artista que fusiona tradición y vanguardia dentro del flamenco, ampliando los límites del género y conectándolo con audiencias contemporáneas a nivel global.

El concierto se realizará en el teatro Colón y las entradas oscilan entre los 21 y los 30 euros.

Llergo es una cantante, compositora y multi instrumentista, con una visión multidisciplinar que impulsa una evolución artística constante. Su talento ha sido reconocido con numerosos galardones, entre ellos el Premio Goya 2022 a la 'Mejor Canción Original'. En 2024 fue premiada por la Academia de la Música como 'Mejor Álbum Folclórico' por 'Ultrabelleza'.

También en 2024 grabó su propio concierto Tiny Desk, consolidando su proyección internacional. Además recibió el Premio Ruido 2023 a 'Mejor Álbum del Año' y el Premio El Ojo Crítico de RNE en la categoría de 'Música Moderna'.

A nivel internacional, ha recibido elogios de medios como 'Pitch forky Rolling Stone', que incluyó su álbum entre los 34 mejores discos en español de 2023.