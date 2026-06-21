'Eclipse total' con la Sinfónica

concierto osg Carlota Blanco

La música sinfónica y la astronomía se encuentran en 'Eclipse total', un concierto enmarcado en el ciclo Armonía eclíptica, impulsado por el CSIC con motivo de los próximos eclipses solares visibles desde España.

Bajo la dirección de José Trigueros, la OSG interpretará un programa inspirado en el cosmos, la luz y la energía del universo, con obras de Richard Strauss, Joaquín Rodrigo, Antonín Dvořák, Claude Debussy, John Estacio y Maurice Ravel.

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