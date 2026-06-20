Revoluti8n con Sumrrá

Manuel Gutiérrez, Xacobe Martínez Antelo y Lar Legido son Sumrrá. Tras 25 años de reconocida trayectoria internacional, el trío más longevo de la escena jazzística estatal presenta su octavo disco: Revoluti8n. Un trabajo de carácter intimista que llevan al directo en colaboración con la artista visual Laura Iturralde y que entiende la música como un lenguaje universal capaz de provocar cambios profundos, abriendo la puerta a una revolución personal y colectiva que nos invita a conectar con la emoción, la conciencia y la paz.

Manuel Gutiérrez, piano

Xacobe Martínez Antelo, contrabajo

Lar Legido, batería y objetos sonoros

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