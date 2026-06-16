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Agenda

Presentación del libro-disco 'Lubre' por el 40 amiversario de Luar na Lubre 

Concierto de Luar na Lubre en Riazor el pasado verano
Un concierto de Luar na Lubre, en Riazor 
Carlota Blanco

El miércoles 17 de junio, a las 20.00 horas, tendrá lugar en Puertas Ártabras la presentación del nuevo libro – disco 'Lubre' que celebra el 40 aniversario de Luar na Lubre

El acto contará con la intervención de la filóloga Dolores González, el antropólogo Lois Ladra, el historiador de la cultura gallega Felipe -Senén además de los miembros de Luar na Lubre. 

Treinta figuras del mundo del campo de la cultura, en sus distintas modalidades, ofrecen sus respectivas aportaciones relacionadas con el 40 aniversario de Luar na Lubre y/o la voz 'lubre' y su inclusión en el Diccionario de la Real Academia. 

La entrada es libre hasta completar el aforo. 

Fecha Iniciomiércoles, 17 de junio de 2026 20:00

LugarPuertas Ártabras

Dirección Rúa Sinagoga, 22, 15001 A Coruña, España

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