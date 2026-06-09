Afaco organiza un concierto benéfico con Amizades

Concierto de Amizades en María Pita Archivo El Ideal Gallego

El Auditorio Sede Afundación A Coruña acoge un concierto benéfico a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña, Afaco.

La cita contará con la participación de la agrupación musical Amizades, a la que la entidad agradece su colaboración y generosidad en una velada pensada para unir música, solidaridad y compromiso social.

Durante el concierto, el público podrá disfrutar de versiones actualizadas de antiguas baladas, boleros, obras folclóricas y composiciones propias, en un recorrido musical que invita a viajar a través del tiempo y a conectar recuerdos, emociones y nuevas sensaciones.