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Agenda

Afaco organiza un concierto benéfico con Amizades

22 agosto 2024A Coruña.- Concierto de Amizades en María Pita
Concierto de Amizades en María Pita
Archivo El Ideal Gallego

El Auditorio Sede Afundación A Coruña acoge un concierto benéfico a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de A Coruña, Afaco.

La cita contará con la participación de la agrupación musical Amizades, a la que la entidad agradece su colaboración y generosidad en una velada pensada para unir música, solidaridad y compromiso social.

Durante el concierto, el público podrá disfrutar de versiones actualizadas de antiguas baladas, boleros, obras folclóricas y composiciones propias, en un recorrido musical que invita a viajar a través del tiempo y a conectar recuerdos, emociones y nuevas sensaciones.

Fecha Inicioviernes, 12 de junio de 2026 19:00

LugarAuditorio Sede Afundación

Dirección Rúa Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña, España

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