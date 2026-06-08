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Agenda

Concierto de la banda Exit en Mardi Gras 

La banda Exit se presenta en Mardi Gras
La banda Exit se presenta en Mardi Gras
Cedida

Este jueves 11 de junio, en la Sala Mardi Gras, la banda Exit, con JC Nogueira y Ton Eirín, celebra sus 17 años como banda residente en el local coruñés, volviendo a sus orígenes.

El concierto, que comenzará a las 21.30 y finaliza a las 23.00 horas, tiene un costo de 12 euros para el público normal y 10 para los socios. 

Comenzaron llamándose HIT y actuando todos los jueves en Mardi Gras. La fórmula en aquel momento, inicios del año 2009, no era nada habitual: un repertorio basado en canciones elegidas de grandes artistas de la música Rock de diversas etapas.

En la actualidad la banda está formada por JC Nogueira, a la guitarra solista, Yago Doval a la batería, Miguel A. Suárez al bajo y los coros y Ton Eirín, a la guitarra y la voz, el único componente que lleva en el proyecto desde el inicio.  

Las entradas pueden reservarse enviando un email a entradasmardigras@gmail.com 

Fecha Iniciojueves, 11 de junio de 2026 21:30

LugarSala Mardi Gras

Dirección Tr.ª la Torre, La Coruña, 15002 La Coruña, España

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