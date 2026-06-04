Recital 'Soncello' en el Círculo de Artesanos 

Fachada del Círculo de Artesanos de A Coruña Cedida

El Círculo de Artesanos presenta este viernes 5 de junio, a las 20.00 horas, el recital 'Soncello', dentro del ciclo 'Luminarias do Clasicismo' integrado en la programación cultural de las Hogueras de San Juan 2026.

El concierto contará con la participación de Virginia Rodríguez Tubío, al violoncello, y Damián Hernández, al piano, en una propuesta musical que llevará al público una cuidada interpretación del repertorio clásico en un formato próximo y de gran sensibilidad artística.

Cartel promocional Soncello Cedida

La actividad se llevará a cabo en el Círculo de Artesanos, consolidando este espacio histórico como uno de los referentes culturales de la ciudad y punto de encuentro para la música y las artes.