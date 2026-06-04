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Agenda

Concierto de Diego Castro Rilo 

Diego Castro Rilo
Diego Castro Rilo
Lorena Rilo P.

 El joven pianista gallego Diego Castro Rilo dará un concierto en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música da Coruña, este viernes 5 de junio a partir de las 18.30 horas. 

El programa está compuesto por la 'Sonata en Fa Mayor KV547a' de Mozart; el 'Impromptu nº2 en Mi bemol Mayor, Op. 90, D.899', una de las piezas más populares de Schubert;  el 'Estudio, Op. 8, nº2'  del compositor ruso Aleksandr Scriabin y el arreglo para piano hecho por Eduardo Rojas para el tango 'El Choclo' de Ángel Villoldo

La entrada es libre hasta completar el aforo. 

Fecha Inicioviernes, 5 de junio de 2026 18:30

LugarConservatorio Profesional de Música da Coruña

Dirección Praza do Conservatorio, s/n, 15011 A Coruña, España

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