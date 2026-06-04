Concierto de Diego Castro Rilo 

Diego Castro Rilo Lorena Rilo P.

El joven pianista gallego Diego Castro Rilo dará un concierto en el auditorio del Conservatorio Profesional de Música da Coruña, este viernes 5 de junio a partir de las 18.30 horas.

El programa está compuesto por la 'Sonata en Fa Mayor KV547a' de Mozart; el 'Impromptu nº2 en Mi bemol Mayor, Op. 90, D.899', una de las piezas más populares de Schubert; el 'Estudio, Op. 8, nº2' del compositor ruso Aleksandr Scriabin y el arreglo para piano hecho por Eduardo Rojas para el tango 'El Choclo' de Ángel Villoldo.

La entrada es libre hasta completar el aforo.