XLIV Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina en A Coruña

Actuación de Xacarandaina Cedida

XLIV Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina que tendrá lugar en la jornada del domingo 7 de Junio a las 16:00 horas en el Palacio de la Ópera de A Coruña.

Al concurso, dotado con premios en metálico, podrán participar todas las Asociaciones Folclóricas, Recreativas, Culturales, Vecinales, etc., que lo deseen.

Los grupos de baile participantes podrán ser mixtos, masculinos o femeninos y deberán estar formados por un mínimo de ocho personas. Los citados grupos serán divididos por categorías en función de la edad de sus componentes:

- Categoría A: hasta los 10 años

- Categoría B: de 10 a 14 años

- Categoría C: de 14 a 18 años

- Categoría D: de 18 años en adelante

Cada grupo deberá llevar su acompañamiento musical que tendrán que estar presentes en el escenario en el momento de la actuación vestidos con trajes tradicionales.

Además de los 3 premios por categoría, se otorgarán dos únicos premios, compuestos de trofeo, para todas las categorías del concurso:

- Premio al mejor vestuario

- Premio al mejor acompañamiento

Las entradas se podrán adquirir en la plataforma de Ataquilla.