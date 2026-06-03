Concierto por el Día de las Fuerzas Armadas en el teatro Colón 

Vista exterior del teatro Colón Quintana

Este jueves 4 de junio, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) ofrece un concierto en el teatro Colón enmarcado en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas 2026. El concierto que será gratuito y con acceso libre hasta completar el aforo, comenzará a las 19:00 horas.

El repertorio incluirá las siguientes piezas: 'Flourish For Windband' (Ralph Vaughan Williams), 'Sinfonía para Música Militar' (Joseph Gossec), 'Tea for Two' (Vincent Youmans), 'Concord' (Clar Grundman), 'Malagueña' (Ernesto Lecuona), 'Louis Armstrong Legend' (Giancarlo Gazzani) y 'Amapola' (José María Lacalle).