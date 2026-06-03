Concierto de Manuel López, 'el pianista de la mano izquierda'  

Manuel López, 'el pianista de la mano izquierda', durante una presentación Archivo El Ideal Gallego

El auditorio de la sede de Afundación en A Coruña acogerá el sábado 20 de junio, a las 19.00 horas, un concierto de Manuel López, conocido como 'el pianista de la mano izquierda'. Las entradas están disponibles en Ataquilla.com .

Bajo el título 'La música que nace de una sola mano', el músico y compositor propone un viaje sonoro en el que interpretará grandes obras de la música clásica, contemporánea y española utilizando exclusivamente su mano izquierda. El recital incluirá composiciones de autores que van desde Chopin o Beethoven hasta Ludovico Einaudi, Michael Nyman, Albéniz o Paco de Lucía.

Manuel López regresa a la ciudad herculina justo un año después de su anterior visita. El mes de junio del año pasado, el pianista ya emocionó al público coruñés en este mismo escenario. Ahora, se presenta con su nueva gira, introduciendo nuevas piezas y un repertorio renovado.