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Agenda

Sidecars en la sala Pelícano 

La banda madrileña, Sidecars
 Archivo El Ideal Gallego

El sábado 06 de junio, a partir de las 20.30 horas, en la sala Pelícano, la banda madrileña Sidecars presenta los temas de su disco más reciente titulado 'Everest', lanzado en noviembre de 2025.

El álbum cuenta con 13 canciones inéditas y protagoniza la nueva gira de la banda, en la que además celebran sus 18 años de trayectoria.

'Everest' es el octavo álbum del trío formado por Juancho (voz y guitarra), Gerbass (bajo) y Ruly (batería), y llega tras 'Trece', editado en 2022.

Fecha Iniciosábado, 6 de junio de 2026 20:30

LugarSalaPelícano

Dirección Avenida do Porto, 3, Sada, A Coruña, España

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