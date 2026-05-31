Noites do Porto| Xoel López presenta su nuevo disco 

Xoel López, durante la presentación de su nuevo disco, en el FNAC QUINTANA

Este martes 23 de junio, a partir de las 21 horas, en el Muelle de Batería, el músico gallego Xoel López presenta las canciones de su nuevo disco de estudio titulado 'Oniria Popular'.

El decimoséptimo álbum de su carrera, disponible desde el mes de abril bajo el sello Esmerarte, incluye once temas con estilo ochentero. Entre ellos, los singles 'Campos de Castilla para Siempre' y 'Cupido (Muerte al Amor Romántico)'.

'Oniria Popular' fue grabado en su estudio casero con Adrián Seijas, colaborador habitual del artista en los últimos años. Le acompañan Caamaño & Ameixeiras.

Su disco anterior, 'Caldo Espírito', protagonizó su gira de 2025.