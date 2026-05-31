La Reina del Flow en el Coliseum 

El cartel de presentación de la exitosa telenovela que dio nombre al grupo Cedida

El sábado 27 de junio, a las 22.00 horas, se presenta en el Coliseum de A Coruña, el grupo colombiano 'La Reina del Flow', surgido a raíz de la telenovela homónima de la cadena Caracol, transmitida por Netflix.

Charly Flow, personaje de ficción en la telenovela colombiana, encarnado por el actor Carlos Torres, estará al frente del espectáculo con música centrada en los sonidos urbanos, el reggaetón y el pop latino.

El grupo ya triunfó en la ciudad herculina en el pasado Recorda Fest.