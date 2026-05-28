El Ideal Gallego Fundado en 1917

Agenda

'Sinerxías IV' en el Teatro Colón

Teatro Colón
Patricia G. Fraga

O Teatro Colón da Coruña acollerá os días 2 e 3 de xuño de 2026, ás 20.00 horas, a cuarta edición de “Sinerxías IV”, un proxecto artístico colaborativo que reúne o talento de sete centros públicos arredor da música, a escena e a creación visual.

Baixo o título “It Don’t Mean a Thing if It Ain’t Got That Swing”, a proposta reivindica o jazz como punto de encontro creativo e como fío condutor dunha experiencia escénica que atravesa o último século desde unha mirada contemporánea, colectiva e interdisciplinar.

A iniciativa conta coa participación da Big Band do Conservatorio Superior de Música da Coruña, encargada da interpretación musical; da Escola Pablo Picasso, responsable do deseño visual e escenográfico; do CIFP Paseo das Pontes, que desenvolve o vestiario; do CIFP Someso, encargado da caracterización; do CIFP Imaxe e Son, que realiza a documentación audiovisual; da ESAD de Galicia, centrada na construción dramatúrxica e escénica; e do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, responsable da atmosfera floral e vexetal do espectáculo.

“Sinerxías IV” propón unha viaxe artística entre A Coruña e Nova York, cun percorrido enérxico, lúdico e evocador polos ritmos, imaxinarios e soños colectivos que marcaron distintas xeracións. O espectáculo busca tamén poñer en valor a forza da creación compartida e da colaboración entre disciplinas como motor de transformación cultural e educativo.

O proxecto está impulsado coa colaboración da Xunta de Galicia e do Concello da Coruña.

Fecha Iniciomartes, 2 de junio de 2026 20:00

Fecha Finmiércoles, 3 de junio de 2026 22:00

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

