'Sinerxías IV' en el Teatro Colón
O Teatro Colón da Coruña acollerá os días 2 e 3 de xuño de 2026, ás 20.00 horas, a cuarta edición de “Sinerxías IV”, un proxecto artístico colaborativo que reúne o talento de sete centros públicos arredor da música, a escena e a creación visual.
Baixo o título “It Don’t Mean a Thing if It Ain’t Got That Swing”, a proposta reivindica o jazz como punto de encontro creativo e como fío condutor dunha experiencia escénica que atravesa o último século desde unha mirada contemporánea, colectiva e interdisciplinar.
A iniciativa conta coa participación da Big Band do Conservatorio Superior de Música da Coruña, encargada da interpretación musical; da Escola Pablo Picasso, responsable do deseño visual e escenográfico; do CIFP Paseo das Pontes, que desenvolve o vestiario; do CIFP Someso, encargado da caracterización; do CIFP Imaxe e Son, que realiza a documentación audiovisual; da ESAD de Galicia, centrada na construción dramatúrxica e escénica; e do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo, responsable da atmosfera floral e vexetal do espectáculo.
“Sinerxías IV” propón unha viaxe artística entre A Coruña e Nova York, cun percorrido enérxico, lúdico e evocador polos ritmos, imaxinarios e soños colectivos que marcaron distintas xeracións. O espectáculo busca tamén poñer en valor a forza da creación compartida e da colaboración entre disciplinas como motor de transformación cultural e educativo.
O proxecto está impulsado coa colaboración da Xunta de Galicia e do Concello da Coruña.