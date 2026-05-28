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Agenda

Concierto The Amy Whinehouse Band

Amy Winehouse Band
Amy Winehouse Band

The Amy Whinehouse Band, la banda original de Amy, ofrecerá el 3 de octubre un concierto, a partir de la 20:00 horas, en el Palacio de la Ópera de A Coruña, informa la organización.

Será el segundo concierto del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank 2026, organizado por Cávea Producciones y Terra Musica. "Una celebración de la vida musical y el legado de Amy", señalan sobre una actuación para el que las entradas se ponen a la venta este viernes.

The Amy Winehouse Band celebra el 20 aniversario de 'Back to Black', "el álbum más emblemático y atemporal de Amy". Liderada por su director musical y bajista, Dale Davis, la banda -- formada por los músicos originales que la acompañaron desde sus primeras actuaciones en pubs londinenses hasta los estadios -- da vida a las canciones icónicas de Amy tal y como ella las concibió.

Fecha Iniciomiércoles, 3 de junio de 2026 20:30

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, La Coruña, 15004 La Coruña, España

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