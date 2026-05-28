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Concierto de Zucchero en A Coruña

Zucchero
Zucchero

La voz más icónica del rock blues italiano Zucchero ofrecerá el día 2 de octubre (20.30 horas) en el Palacio de la Ópera de A Coruña un concierto dentro de su gira mundial Overdose d’Amore Gold.

Este concierto abrirá la tercera edición del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank organizado por Cávea Producciones y Terra Music

Las entradas se ponen a la venta este miércoles desde las 11.00 horas en Ataquilla.com y taquilla plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 50,00 euros y 70,00 euros más gastos.

Fecha Inicioviernes, 2 de octubre de 2026 20:30

LugarPalacio de la Ópera

Dirección Gta. de América, La Coruña, 15004 La Coruña, España

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