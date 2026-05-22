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Agenda

Concierto Tchotchke en la Mardi Gras

Banda Tchotchke
Banda Tchotchke
Cedida

La banda Tchotchke será una de las protagonistas de la novena edición del ciclo metropolitano de música y artes por la igualdad “Elas Son Artistas”, con un concierto programado para el próximo miércoles 27 de mayo en la Sala Mardi Gras.

El evento abrirá sus puertas a las 21:00 horas y el concierto comenzará a las 21:30. La actuación forma parte de una iniciativa cultural que apuesta por la visibilización de proyectos artísticos liderados por mujeres y por la promoción de la igualdad en la escena musical.

Las entradas tendrán un precio anticipado de 15 euros y podrán adquirirse en diferentes puntos de venta y plataformas colaboradoras.

Fecha Iniciomiércoles, 27 de mayo de 2026 21:00

LugarSala Mardi Gras

Dirección Tr.ª la Torre, 8, 15002 La Coruña, España

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