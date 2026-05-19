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Agenda

Ópera, voz y emoción con Susana de Lorenzo y Conchita Pazos   

Susana de Lorenzo
Susana de Lorenzo
German Barreiros

El miércoles 20 de mayo, a las 20.00 horas, en el Círculo de Artesanos  (San Andrés, 36), se realiza un singular concierto-conferencia protagonizado por la soprano Susana de Lorenzo y Conchita Pazos.

El encuentro combinará música en directo, reflexión cultural y divulgación alrededor de la ópera, en un formato próximo y atractivo para todos los públicos.  

Cartel del Concierto-Conferencia del Círculo de Artesanos
Cartel del Concierto-Conferencia del Círculo de Artesanos
Cedida

La interpretación vocal de Susana de Lorenzo permitirá al público acercarse a la emoción y a la fuerza expresiva de este género musical, mientras que Conchita Pazos ofrecerá una visión divulgativa y contextualizada de las obras y del universo operístico.

El evento contará también con la colaboración audiovisual de Jesús ArtÉxtasis.

Esta propuesta cultural pretende crear un espacio de encuentro entre arte, música y palabra, haciendo de la ópera una experiencia accesible, emotiva y enriquecedora.

Fecha Iniciomiércoles, 20 de mayo de 2026 20:00

LugarCírculo de Artesanos

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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