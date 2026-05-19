25 años del Dylan Fest 

El cantautor Bob Dylan será homenajeado en la sala Mardi Gras Archivo El Ideal Gallego

El sábado 23 de mayo, a las 22.00 horas, en la sala Mardi Gras se celebra el 25 aniversario del Dylan Fest.

El Primer Dylan Fest se realizó en el Café Ópera Prima que regentaba Óscar Quintáns, organizado por un grupo de fans de Dylan. participarán Smooth & Blind (Eduardo y Borja de The Highligts) y se sumarán Back To Mono.

Cartel Dylan Fest Cedida

La entrada tiene un costo de 10 euros y puede reservarse en entradasmardigras@gmail.com.

El Dylan Fest este año tiene un complemento en la ciudad con la visita de dos componentes de la banda de Dylan en los 70, en la gira 'Rolling Thunder Revue'. El lunes 25 en Garufa Club, aquí te dejamos enlace a las entradas:https://www.woutick.es/evento/101760/entradas-sacarlet-rivera–rob-stoner-en-a-coruna