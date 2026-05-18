Mardi Gras Rock Jam 

La banda base de la Rock Jam Cedida

Este jueves 21 de mayo, a las 21.00 horas, la Republica Musical Mardi Gras presenta una nueva Rock Jam, con más de 40 artistas de la ciudad sobre el escenario, algunos con bandas, otros con unas pocas clases de instrumento, todos con mucha ilusión.

Cartel Rock Jam en Mardi Gras Cedido

Las entradas para el evento, que ya es un clásico en la sala Mardi Gras, tienen un valor de 5 euros para el público general. La apertura será a las 20.30 horas.

Con Carlos Moreno, César Yáñez y O Jran Fran, bajista de Heredeiros da Crus como banda base. El evento es un repaso a grandes canciones de la historia del Rock por el que van pasando decenas de artistas que no han tocado juntos nunca en la mayoría de las ocasiones.

Se pueden reservar entradas por el correo entradasmardigras@gmail.com