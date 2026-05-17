Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Agenda

Recital de violonchelo

Una de las pinturas de los techos del Circo de Artesanos
Una de las pinturas de los techos del Circo de Artesanos
Quintana

O Círculo de Artesanos da Coruña acollerá o vindeiro 18 de maio, ás 19.30 horas, un recital de violonchelo protagonizado por novos intérpretes formados baixo a dirección da profesora Ruslana Prokopenko.

O concerto contará coa participación de Claudia Reimúndez Varela, Telmo Romero Vila e Miguel Gamborino Amaro, acompañados ao piano por Irina Moryatova.

A actuación ofrecerá ao público unha oportunidade para desfrutar do talento emerxente da música clásica nun formato íntimo e próximo, poñendo en valor o traballo formativo das novas xeracións de músicos.

O recital celebrarase no Círculo de Artesanos, con entrada libre ata completar capacidade.

Fecha Iniciolunes, 18 de mayo de 2026 19:30

LugarCírculo de Artesanos

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

Mapa de ubicación