Recital de violonchelo
O Círculo de Artesanos da Coruña acollerá o vindeiro 18 de maio, ás 19.30 horas, un recital de violonchelo protagonizado por novos intérpretes formados baixo a dirección da profesora Ruslana Prokopenko.
O concerto contará coa participación de Claudia Reimúndez Varela, Telmo Romero Vila e Miguel Gamborino Amaro, acompañados ao piano por Irina Moryatova.
A actuación ofrecerá ao público unha oportunidade para desfrutar do talento emerxente da música clásica nun formato íntimo e próximo, poñendo en valor o traballo formativo das novas xeracións de músicos.
O recital celebrarase no Círculo de Artesanos, con entrada libre ata completar capacidade.