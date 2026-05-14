Eidos, con Isabel Dobarro 

Isabel Dobarro, tras ganar su Latin Grammy Cedida

Este domingo 17 de mayo, a las 20.30 horas, en el teatro Colón, la música clásica se reinventa en Eidos, con la pianista Isabel Dobarro; un espectáculo que combina interpretación musical de alto nivel con elementos audiovisuales y una puesta en escena innovadora, creando una experiencia cultural única y accesible.

Isabel Dobarro en el teatro Colón Cedida

En esta ocasión contará con la pianista Isabel Dobarro, una de las artistas gallegas con mayor proyección internacional y ganadora del Latin Grammy al mejor álbum de música clásica 2025 por su disco 'Kaleidoscope', en el que interpreta piezas de 12 compositoras de todo el mundo.

Una propuesta que une tradición y vanguardia para acercar la música clásica a nuevos públicos.

Las entradas están a la venta a partir de 16 euros.