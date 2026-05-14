Candelabro en la sala Garufa Club

Candelabro Cedida

A finales de este mes llega a A Coruña, Candelabro, una de las propuestas más singulares del nuevo art rock latinoamericano. La banda actuará en la sala Garufa Club el viernes 29, a las 21.00 horas, para presentar su segunda producción 'Deseo, Carne y Voluntad'. Las entradas están disponibles a través de DICE .

Este será el primer concierto de los dos que dará la banda en Galicia, enmarcados en la programación de SON Estrella Galicia. El segundo será el sábado 30 de mayo, a las 13.00h, en el Ho! Gruf de Lugo, en un formato vermú con entrada libre hasta completar aforo.

Candelabro es una banda formada en Santiago de Chile en 2023 y que en muy poco tiempo se ha consolidado como uno de los nombres emergentes más interesantes de la escena alternativa latinoamericana. Integrada por Matías Ávila, Franco Arriagada, Carlos Muñoz, Javiera Donoso, Luis Ayala, Nahuel Alavia y María Lobos, combina art rock y rock alternativo con una fuerte carga emocional, conceptual y experimental.

En 2025 lanzaron su segundo álbum, 'Deseo, Carne y Voluntad', un trabajo que amplía su lenguaje sonoro y profundiza en su identidad artística. El disco ha sido destacado por su madurez compositiva, su intensidad emocional y su capacidad para construir un relato que combina ternura, crítica social y una aproximación cruda a la experiencia contemporánea.