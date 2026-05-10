Proxección do documental 'Ao son da nova regueifa'
O día 11 de maio as 19:00 o Fórum Metropolitano acolle a proxección do documental 'Ao son da nova regueifa', producido por Undodez e dirixido por Manolo Maseda e Saúl Rivas, que o definen coma “unha viaxe na procura das pontes construídas entre a regueifa tradicional e as súas expresións máis contemporáneas, afondando no proceso de recuperación e transformación desta arte na Galiza».
A entrada será de balde ata completar aforo.
Organiza a Asociacion veciñal e cultural Oza Gaiteira Os Castros en colaboración con concello da Coruña.