Concierto de Martirio 'Al sur del tango'

La cantante andaluza Martirio Archivo El Ideal Gallego

Este viernes 15 de mayo, a las 20.30 horas, en el teatro Colón, Martirio presenta 'Al sur del tango', un espectáculo basado en el tango y en las raı́ces argentino-españolas con Jesús Lavilla al piano, Olvido Lanza al violín y Marcelo Mercadeante en el bandoneón.

Una cantante andaluza enamorada del tango, un violinista catalán, un pianista de Cádiz y un bandoneón argentino, que llevan el género del trı́o a las más altas cotas musicales de calidad.

Cartel presentación de Martirio en el teatro Colón Cedida

Con este concierto 'Al Sur del Tango', estos músicos que se unen a Martirio, con amor a los géneros musicales de los dos países que por nacimiento o acogida sienten como propios, liderando cada uno sus carreras exitosas, con las que se han ido haciendo un nombre de culto.

Marcelo Mercadante es un bandoneonista argentino, músico, director y compositor. Jesús Lavilla, el gran pianista gaditano y uno de nuestros más notables pianistas, arreglista y director de bandas, que transita por los más diversos géneros.

Olvido Lanza es la diosa del violı́n, una mujer carismática, ejemplar en lo suyo, con una sensibilidad encomiable y una larga carrera acompañando a los más grandes. Y con estos tres maestros la voz de Martirio, amante de diversos géneros, y enamorada del flamenco, del jazz, de la copla y de su marido el tango, con el que conversa en público y en sus discos, desde 1997.

Las entradas están a la venta a partir de 28 euros.