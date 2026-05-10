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Agenda

Concierto de Martirio 'Al sur del tango'

La cantante andaluza Martirio
Archivo El Ideal Gallego 

Este viernes 15 de mayo, a las 20.30 horas, en el teatro Colón, Martirio presenta  'Al sur del tango', un espectáculo basado en el tango y en las raı́ces argentino-españolas con Jesús Lavilla al piano, Olvido Lanza al violín y Marcelo Mercadeante en el bandoneón.

Una cantante andaluza enamorada del tango, un violinista catalán, un pianista de Cádiz y un bandoneón argentino, que llevan el género del trı́o a las más altas cotas musicales de calidad.

Cartel presentación de Martirio en el teatro Colón
Cartel presentación de Martirio en el teatro Colón
Cedida

Con este concierto 'Al Sur del Tango', estos músicos que se unen a Martirio, con amor a los géneros musicales de los dos países que por nacimiento o acogida sienten como propios, liderando cada uno sus carreras exitosas, con las que se han ido haciendo un nombre de culto. 

Marcelo Mercadante es un bandoneonista argentino, músico, director y compositor. Jesús Lavilla, el gran pianista gaditano y uno de nuestros más notables pianistas, arreglista y director de bandas, que transita por los más diversos géneros.

Olvido Lanza es la diosa del violı́n, una mujer carismática, ejemplar en lo suyo, con una sensibilidad encomiable y una larga carrera acompañando a los más grandes. Y con estos tres maestros la voz de Martirio, amante de diversos géneros, y enamorada del flamenco, del jazz, de la copla y de su marido el tango, con el que conversa en público y en sus discos, desde 1997.

Las entradas están a la venta a partir de 28 euros. 

Fecha Inicioviernes, 15 de mayo de 2026 20:30

LugarTeatro Colón

Dirección Avenida Marina, n7A, 15001 A Coruña, España

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