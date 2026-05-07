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Agenda

Concierto de Arturo Rodríguez en la Sala Mardi Gras

Arturo Rodríguez
Arturo Rodríguez
Cedida

El 6 de junio, a las 22.00 horas, en la Sala Mardi Gras, Arturo Rodríguez presenta su concierto + fiesta décimo aniversario de 'Indomable'. Las entradas están a la venta  en entradium.com

Cinco años después de su última presentación en A Coruña y dos de su último directo, Arturo Rodríguez se presenta con una producción propia para conmemorar la primera década de 'Indomable'.

Cartel Arturo Rodríguez
Cartel Arturo Rodríguez
Cedida

El concierto será un repaso de sus viejas canciones, pero reinterpretadas, y la presentación de las nuevas. El aforo es de 140 personas. 

Fecha Iniciosábado, 6 de junio de 2026 22:03

LugarSala Mardi Gras

Dirección Tr.ª la Torre, 8, 15002 La Coruña, España

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