Concierto de Arturo Rodríguez en la Sala Mardi Gras

Arturo Rodríguez Cedida

El 6 de junio, a las 22.00 horas, en la Sala Mardi Gras, Arturo Rodríguez presenta su concierto + fiesta décimo aniversario de 'Indomable'. Las entradas están a la venta en entradium.com

Cinco años después de su última presentación en A Coruña y dos de su último directo, Arturo Rodríguez se presenta con una producción propia para conmemorar la primera década de 'Indomable'.

Cartel Arturo Rodríguez Cedida

El concierto será un repaso de sus viejas canciones, pero reinterpretadas, y la presentación de las nuevas. El aforo es de 140 personas.