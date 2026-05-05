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Agenda

Festival Solidario de Primavera

Centro Ágora
Cedida

El Centro Cultural Ágora acogerá la celebración del Festival Solidario de Primavera el sábado 9 de Mayo a partir de las 16.00 horas.

En el festival, organizado por la Asociación Cultural Xacarandaina, contará con la actuación de los grupos infantiles, juveniles y de adultos de la escuela en las modalidades de gaita tradicional, baile y pandeireta.

La recaudación irá destinada a la ONG Grumico, que lucha para defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad.

El coste de la entrada será de 3 euros.

Fecha Iniciosábado, 9 de mayo de 2026 16:00

LugarCentro Cultural Ágora

Dirección Av. Gramela, 17, 15010 La Coruña, España

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