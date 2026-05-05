Centro Ágora Cedida

El Centro Cultural Ágora acogerá la celebración del Festival Solidario de Primavera el sábado 9 de Mayo a partir de las 16.00 horas.

En el festival, organizado por la Asociación Cultural Xacarandaina, contará con la actuación de los grupos infantiles, juveniles y de adultos de la escuela en las modalidades de gaita tradicional, baile y pandeireta.

La recaudación irá destinada a la ONG Grumico, que lucha para defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad.

El coste de la entrada será de 3 euros.