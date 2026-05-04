La banda Indiegentes visita A Coruña

Banda Indiegentes

Indiegentes es una banda que se mueve en las fronteras de la música independiente, explorando sonidos y estilos que van más allá de lo convencional. Actuarán el viernes 8 de mayo, a las 22.30 horas, en el Garufa Club. La entrada cuesta 12 euros, y en taquilla 15.

Aunque su estilo musical específico no ha sido definido, se espera una propuesta ecléctica y original, con letras que invitan a la reflexión y melodías que te engancharán desde el primer momento.

La sala Garufa, con su larga trayectoria en la promoción de la música emergente, es el lugar ideal para descubrir talentos como Indiegentes.