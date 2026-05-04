Dos músicos de Bob Dylan recuerdan al artista en A Coruña por su 85 cumpleaños

Bob Dylan con Rob Stoner

Uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos tendrá un doble y merecido homenaje en la ciudad de A Coruña. La unión de las salas Mardi Gras y Garufa Club, junto a Elas Son Artistas y la República Musical hace posible dos noches dedicadas a Bob Dylan.

En el año 2001 en el Pub Ópera Prima, ya cerrado, se organizó el primero Dylan Fest. Una junta de artistas locales admiradores del homenajeado, con el periodista Eduardo Herrero impulsando la iniciativa. Este 2026 se cumplen 25 años de aquel evento, por lo que se va a festejar en la Sala Mardi Gras el sábado 23 por la noche.

Actuarán el dúo Smooth & Blind y Back To Mono además de invitados para la ocasión, las entradas cuestan 10 euros y pueden reservarse enviando un email a entradasmardigras@gmail.com

El lunes 25 será una fecha muy especial y única en Galicia. Llegarán la Garufa Club dos artistas fundamentales para el sonido de Mr. Zimmerman a mediados de los 70. Son Scarlet Rivera y Rob Stoner.

Los violines de Scarlet Rivera suenan en el disco Desire, que logró llegar a número 1 con la canción Hurricane, sobre la historia real de un boxeador negro que acabó en la cárcel por un crimen que no había cometido.

También estuvo presente en la gira Rolling Thunder Revue de la que hay disco y múltiples grabaciones en vídeo. Tenía 25 años cuando paseaba por New York con un violín y Dylan lea paró para invitarla la sumarse al ensayo de ese día.

El otro músico que estará en Garufa será Rob Stoner. Bajista y director musical del siguiente disco, Hard Rain. Otra obra discográfica llena de grandes canciones.

La formación se completa con un multiinstrumentista italiano, conocido como Macca.

Las entradas están ya la venta a través de la plataforma Woutick y hay opción de coger entrada numerada y con mesa o ver el concierto de pie.