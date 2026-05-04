Concierto de Demo Rumudo y Planète Sauvage en el Garufa Club

La banda Demo Rumudo

El próximo jueves 7 de mayo, la escena musical de A Coruña se prepara para una noche vibrante con la doble actuación de Demo Rumudo y Planète Sauvage en el Garufa Club.

Este esperado concierto, que promete sonidos envolventes y una atmósfera única, abrirá sus puertas y taquilla a las 21.30 horas, dando comienzo a las actuaciones a las 22.00 horas.

Los amantes de la música en directo tienen una excelente oportunidad para disfrutar de estas dos propuestas en un mismo escenario.

Las entradas para este evento tienen un precio de 12€ y estarán disponibles exclusivamente en la taquilla del propio Garufa Club, durante sus horarios habituales de apertura.