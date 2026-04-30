The Cruz & The Dukes Of Harlem en el Mardi Gras

The Cruz & The Dukes Of Harlem

La banda de Países Bajos, The Cruz & The Dukes of Harlem actuará el próximo 1 de mayo, a las 22.30 horas , con apertura a las 22.00 en la sala Mardi Gras. Las entradas cuestan 14 euros, la anticipada y 17 euros en taquilla.

The Cruz & The Dukes of Harle más que una banda: son un movimiento, un grito de guerra por el renacimiento del verdadero arte en la música.

Su único objetivo es claro: «Keeping the art of Rock ’n Roll alive», o lo que es lo mismo, devolver al rock and roll su lugar en el corazón de la música.

No buscan la fama efímera, sino dejar un legado capaz de reavivar el espíritu del rock en una nueva generación.

Su música es una declaración de libertad y una rebelión contra todo lo ordinario y mundano: un manifiesto para los desencantados, los soñadores y para aquellos que han jurado no crecer nunca.

Podríamos describir su sonido como la grandeza cinematográfica de Meat Loaf, la poesía callejera y cruda de Bruce Springsteen, la ironía afilada de Elvis Costello y la energía contagiosa del power pop de bandas como The Raspberries, todo ello impulsado por la fuerza pura y visceral del rock and roll.

Las canciones de The Dukes abarcan un vasto espectro emocional: himnos rugientes que encienden el alma, baladas intrincadas cargadas de introspección y ritmos de pub rock que invitan a mover los pies.

Sus letras cuentan historias vívidas de amor, desamor, coches veloces y sueños de pequeños pueblos, demostrando que el rock and roll, con toda su belleza y su crudeza, sigue siendo atemporal, relevante y magnético.

Sus conciertos son un auténtico torbellino de energía y dinamismo, llenos de momentos de virtuosismo que revelan la profundidad de su talento musical.

Cada actuación deja una huella inconfundible y auténtica, reafirmando que el rock sigue siendo una fuerza viva. Para The Cruz & The Dukes of Harlem, esto es más que música: es un renacimiento, una revolución y una llamada a las armas para todos aquellos que creen que el Rock ’n Roll sigue siendo una forma de arte profunda y una poderosa fuerza de libertad, pasión y propósito.