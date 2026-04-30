El Quinteto Lunfardo presenta Noche Tango en la Sala Garufa Club

Quinteto Lunfardo

La música del Río de la Plata sonará, el próximo 1 de mayo a las 22.30 horas, con fuerza en A Coruña con la actuación del Quinteto Lunfardo, que ofrecerá un concierto en la Sala Garufa Club.

El evento promete una velada cargada de emoción, ritmo y elegancia, en la que el público podrá sumergirse en los sonidos del tango.

Formado por músicos argentinos y uruguayos residentes en diferentes ciudades de Europa como Berlín o París, el Quinteto Lunfardo destaca por su cuidada interpretación y su capacidad para fusionar tradición y contemporaneidad.

Con un repertorio que incluye obras de Astor Piazzolla (su principal referente) junto con otros grandes maestros del tango, la formación invita a un viaje musical lleno de matices, nostalgia y pasión.

El Quinteto Lunfardo está integrado por Leonel Gasso en bandoneón, Pablo Woiz en piano, Gabriel Bussi en violín, Santiago Quagliariello en contrabajo y Guillermo Bazzola en guitarra eléctrica.