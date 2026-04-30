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Agenda

Concierto de Low Gain e Inadaptados en la Sala Mardi Gras

Banda Low Gain
Banda Low Gain

Low Gain e Inadaptados actuarán en la Sala Mardi Gras de A Coruña el jueves 30 de abril de 2026, con apertura de puertas a las 20:30 horas. Será una sesión con entrada, 12 euros en taquilla y anticipadas por 10. Este evento reunirá a dos nombres vinculados al entorno coruñés y que funcionará como una noche de rock de proximidad, con especial interés para quienes siguen de cerca la escena local y comarcal.

En el caso de Low Gain, las señales compartidas por la propia banda apuntan a una etapa de impulso en torno a la salida de su primer disco, mientras que Inadaptados arrastra una trayectoria mucho más larga, con origen en 1995 y una vuelta reciente a la actividad con nuevas canciones tras años de silencio. 

El encuentro entre ambos nombres sugiere así un diálogo entre renovación y memoria rockera, entre una banda que presenta nueva etapa y otra que regresa con la experiencia acumulada convertida en material nuevo para el escenario.

Fecha Iniciojueves, 30 de abril de 2026 20:30

LugarSala Mardi Gras

Dirección Tr.ª la Torre, 8, 15002 La Coruña, España

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