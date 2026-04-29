Concierto de Roi Méndez en Garufa Club

Roi Méndez Cultura.gal

El 10 de mayo a las 20.00 horas se estará presentando el concierto del exintegrante de OT, Roi Méndez, en Garufa Club. 'La llamada', 'Heaven', 'Plumas' y otros grandes éxitos sonarán en Riazor, 5 durante la noche del domingo.

El concierto forma parte de su gira 2026, que incluye otra presentación en Galicia, puntualmente en La fábrica de chocolate club, en Vigo, el sábado 9 de mayo.

'Dime si vas a venir tour' es la gira de R01, el nuevo proyecto musical de Roi Méndez. Con este tour, el santiagués regresa a los escenarios después del éxito de 'House tour'.

El cantante y guitarrista gallego es conocido por su paso por la novena de edición de Operación Triunfo realizada en 2017. Durante la gira nacional del programa, en junio de 2018, Roi aprovechó a presentar su primer sencillo 'Por una vez más'.

Las entradas están a la venta a partir de 18 euros.