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Agenda

Concierto de Roi Méndez en Garufa Club

Roi Méndez
Roi Méndez
Cultura.gal

El 10 de mayo a las 20.00 horas se estará presentando el concierto del exintegrante de OT, Roi Méndez, en Garufa Club. 'La llamada', 'Heaven', 'Plumas' y otros grandes éxitos sonarán en Riazor, 5 durante la noche del domingo.  

El concierto forma parte de su gira 2026, que incluye otra presentación en Galicia, puntualmente en La fábrica de chocolate club, en Vigo, el sábado 9 de mayo. 

'Dime si vas a venir tour' es la gira de R01, el nuevo proyecto musical de Roi Méndez. Con este tour, el santiagués regresa a los escenarios después del éxito de 'House tour'. 

El cantante y guitarrista gallego es conocido por su paso por la novena de edición de Operación Triunfo realizada en 2017. Durante la gira nacional del programa, en junio de 2018, Roi aprovechó a presentar su primer sencillo 'Por una vez más'. 

Las entradas están a la venta a partir de 18 euros. 

Fecha Iniciodomingo, 10 de mayo de 2026 20:00

LugarGarufa Club

Dirección Rúa Riazor, 5, 15004 A Coruña, España

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