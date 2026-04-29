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Agenda

Concierto de la Unidad de Música del Cuartel General de Apoyo a la Maniobra

Palacio de Capitanía General de A Coruña
Palacio de Capitanía General de A Coruña

El jueves 30 de abril, a las 19:00 horas, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM), ofrecerá  un concierto en el patio del Palacio de Capitanía General. 

El repertorio incluirá las siguientes piezas: “Marcha Indiana” (A. Sellenick), “A Lenda de Montelongo” (B. del Río), “Unha Noite na Eira do Trigo” (J. Castro), “La Última Carta de Murdoch” (M. Taruya), “Suspiros de España” (A. Álvarez), “Perfidia” (A. Domínguez) y “Fandango” (J.C. Caldrón / H. Alpert). 

Con estos conciertos, el Cuartel General del MAM quiere llegar al mayor número de coruñeses y visitantes para que, de esta manera, puedan conocer mejor las tradiciones y actividades militares.

El concierto será gratuito y el acceso será libre hasta completar el aforo.

Fecha Iniciojueves, 30 de abril de 2026 19:00

LugarPalacio de Capitanía General

Dirección Pr. da Constitución, 5, 15001 A Coruña, España

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