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Agenda

Décimo aniversario de la sala Pelícano

Momento de una de las fiestas de la sala Pelícano
Momento de una de las fiestas de la sala Pelícano
Pedro Puig

Celebración del décimo aniversario de la Sala Pelícano de A Coruña en colaboración con Wake Up! Electronic Parties.

El evento tendrá lugar el jueves 30 de Abril a las 00.00 horas en la citada sala coruñesa y contará con las actuaciones de:

Line-up (Artistas)

Mainroom (A-Z): Chlär, Daria Kolosova, Elli Acula, Robert Hood y Grobas.

Skyroom: Floorplan, DJ Oliver, Tout Sanders y Skais.

Visuales: A cargo de Nima

El precio de las entradas será desde 20 euros.

Fecha Iniciojueves, 30 de abril de 2026 00:00

LugarSala Pelícano

Dirección La Coruña, España

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