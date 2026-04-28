Momento de una de las fiestas de la sala Pelícano Pedro Puig

Celebración del décimo aniversario de la Sala Pelícano de A Coruña en colaboración con Wake Up! Electronic Parties.

El evento tendrá lugar el jueves 30 de Abril a las 00.00 horas en la citada sala coruñesa y contará con las actuaciones de:

Line-up (Artistas)

Mainroom (A-Z): Chlär, Daria Kolosova, Elli Acula, Robert Hood y Grobas.

Skyroom: Floorplan, DJ Oliver, Tout Sanders y Skais.

Visuales: A cargo de Nima

El precio de las entradas será desde 20 euros.