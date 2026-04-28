Agenda
Décimo aniversario de la sala Pelícano
Celebración del décimo aniversario de la Sala Pelícano de A Coruña en colaboración con Wake Up! Electronic Parties.
El evento tendrá lugar el jueves 30 de Abril a las 00.00 horas en la citada sala coruñesa y contará con las actuaciones de:
Line-up (Artistas)
Mainroom (A-Z): Chlär, Daria Kolosova, Elli Acula, Robert Hood y Grobas.
Skyroom: Floorplan, DJ Oliver, Tout Sanders y Skais.
Visuales: A cargo de Nima
El precio de las entradas será desde 20 euros.