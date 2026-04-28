Concierto de música coral con el Coro 3x4 de Binissalem en la Colegiata de Santa María

La Colegiata de Santa María del Campo, en el corazón de la Ciudad Vieja Pedro Puig

Este viernes 1 de mayo, a las 19.horas, en la Colegiata de Santa María, el Coro 3x4 de Binissalem (Aísles Balears) ofrece concierto de música coral, en su primera visita a la Galicia. La entrada es libre.

El concierto está organizado por Cuanta Compaña, que desde 2006 ha ofrecido numerosos conciertos interpretando música medieval gallega y de la península ibérica.

Entre otros, el espectáculo de Cuanta Compaña ha formado parte de la programación de la Feira Franca Medieval de Betanzos, la Festa da Arribada de Baionadra), las Jornadas Medievales de Briones y la Feria del Románico de Negreira.

Concierto Colegiata Santa María del Campo Cedida

Además, han estado en Polonia, Francia, Holanda, Inglaterra, Escocia e Italia; siendo Cracovia, Canterbury, Edimburgo o Asís, algunas de las ciudades que acogieron los conciertos. La música de las Cantigas y de los Códices fue ofrecida bajo las cúpulas de las Catedrales Santiago de Compostela y Tui, entre otras.

Cuanta Compaña también participó en la grabación del CD 'Solsticio' del grupo folk Luar na Lubre, interpretando la suite 'En la Frouseira-Maravillosos et piadosos', pieza incluida en la selección de temas del disco XXX Aniversario de este grupo.