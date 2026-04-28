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Concierto de Madd Caddies en Sala Playa Club

Mad Caddies
Mad Caddies
Mad Caddies

El jueves 07 de mayo en la Sala Playa Club, a las 21.00 horas, se presenta en concierto Mad Caddies, la banda californiana de reggae, ska y punk. 

Tras casi tres décadas sobre los escenarios, la banda liderada por Chuck Robertson, presentará en el concierto los temas de su último disco, publicado en 2024, titulado 'Arrows Room 117'.    

Formada en Santa Bárbara, California, en 1995, debutaron dos años después con su primera producción 'Quality Soft Core'. Luego sacarían al mercado algunas de las producciones que su público ha calificado como favoritas: 'Duck and Cover' y 'Keep It Going'. 

Fecha Iniciojueves, 7 de mayo de 2026 21:00

LugarDiscoteca Playa Club

Dirección Praza Portugal, A Coruña, España

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