Concierto 'Marcial del Adalid. O eco do piano galego' en la Real Academia Galega de Belas Artes

Real Academia Galega de Belas Artes Archivo El Ideal Gallego

El martes 28 de abril a las 19.30 horas se realizará el tercero de los actos en homenaje a Marcial del Adalid con motivo del bicentenario de su nacimiento. Se trata del concierto 'Marcial del Adalid. O eco do piano galego', a cargo del dúo 'Dolce Vento', integrado por la soprano Gemma Román y la pianista Andreina Muñoz.

Marcial del Adalid Cedida

'Dolce Vento' interpretará las obras de Marcial del Adalid 'Cantares viejos y nuevos de Galicia' (selección de las series I,II y IV; Gratitud 'Nocturno'; 'Lamento'; 'La pasionaria' (polka), así como melodías para canto con acompañamiento de piano. Interpretarán, asimismo, la obra 'La partenza', dedicada a Adalid y compuesta por Mariano Soriano Fuertes.

El programa del recital propone un viaje por la sensibilidad de Marcial del Adalid (1826–1881), figura central en la transición del romanticismo musical español y pionero en la dignificación de la identidad sonora de Galicia. Coetáneo de Mariano Soriano Fuertes —de quien se escuchará la emotiva pieza de despedida 'La partenza'—, Adalid consiguió amalgamar el virtuosismo europeo con el alma popular de su tierra natal.