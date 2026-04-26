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Agenda

Recital de violín con Mario Rabanal, en el Círculo de Artesanos

El violinista gallego Mario Rabanal Freire
El violinista gallego Mario Rabanal Freire
Cedida

Este lunes 27 de abril, a las 19.30 horas, se realizará un recital de violín en el Círculo de Artesanos de A Coruña. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. 

El violinista lucense Mario Rabanal estará acompañado por la pianista Cristina Esclapez en este destacado recital que se podrá disfrutar en San Andrés, 36.   

El programa reunirá algunas de las mejores obras de grandes compositores da historia da música como Johann Sebastian Bach, Dmitri Shostakovich, Karol Szymanowski e Piotr Ilich Tchaikovsky, ofreciendo al público un recorrido por diferentes estilos y épocas del repertorio clásico para violín.

Fecha Iniciolunes, 27 de abril de 2026 19:30

LugarCírculo de Artesanos

Dirección R. San Andrés, 36, 15003 A Coruña, España

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