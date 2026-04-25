IX Festival Internacional de Música Contemporánea en A Coruña

Festival artístico que conjuga la música contemporánea y diversos lenguajes artísticos, y que se celebrará en la ciudad de A Coruña desde el 23 de abril al 30 de mayo.

El festival se desarrollarán en diversos espacios herculinos, teniendo en cuenta las singularidades arquitectónicas de dichas ubicaciones; Teatro Rosalía de Castro, Domus, Teatro Colón, Museo Muncyt, Palacio de la Ópera, Palacio Municipal, Aquarium Finisterre, Museo Belas Artes y Plató Virtual das TIC.

También habrá dos eventos en la ciudad de Santiago de Compostela, concretamente en el Auditorio de Galicia (30 de abril y 8 de mayo) y en Madrid (6 de Junio) en el Circulo de Bellas Artes.

El programa de Resis arrancará en la jornada del jueves 23 de abril a las 20.00 horas en el Teatro Rosalía de Castro con el concierto titulado Capela Rotho a cargo de Gallaecia Ensemble Barroco, Kea Vocal Ensemble y Coro OSG, y culminará el sábado 30 de mayo con el concierto titulado Entre Feldman en el Plató Virtual das TIC.

El 6 de Junio tendrá lugar un concierto extraordinario en el Circulo de Bellas Artes de Madrid.